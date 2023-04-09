В Польше рассказали, на какой срок приостановили импорт зерна из Украины

Апрель, 09 в 12:49

Импорт украинского зерна в Польшу временно приостановили как минимум до июля 2023 года.

Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства Польши Януш Ковальски, сообщает TVP Info.

По его словам, Европейский Союз не сделал ничего, чтобы помочь польским фермерам.

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— Эффективность действий господина Роберта Телюса, нового министра (сельского хозяйства — Ред.), в первые часы при поддержке как премьер-министра, так и президента, что также стало результатом переговоров с президентом Зеленским, показали, что мы способны общаться с Украиной и приостановить импорт как минимум до июля, — сказал он.

Ковальски считает, что польско-украинское соглашение по зерну должно стать первым шагом в урегулировании ситуации.

Также он предлагает ввести пошлины на всю сельскохозяйственную продукцию из Украины.

— Мы помогаем Украине, но должны быть транзитной страной. Вся продукция должна отправляться через Польшу, она не должна вредить польским фермерам, польским производителям и вызывать кризис, связанный с продовольственной безопасностью, — сказал он.

Напомним, 7 апреля министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс сообщил о временном прекращении импорта зерна из Украины, будет разрешен только транзит.

Соответствующее решение было принято после того, как в Польше и Румынии аграрии начали протестовать из-за влияния импорта украинского зерна на цены.