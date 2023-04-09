У Польщі розповіли, на який термін призупинили імпорт зерна з України

Квітень, 09 в 12:49

Імпорт українського зерна до Польщі тимчасово призупинили щонайменше до липня 2023 року.

Про це заявив заступник міністра сільського господарства Польщі Януш Ковальськи, повідомляє TVP Info.

За його словами, Європейський Союз не зробив нічого, щоб допомогти польським фермерам.

Зараз дивляться

– Ефективність дій пана Роберта Телюса, нового міністра (сільського господарства – Ред.), у перші години за підтримки як прем’єр-міністра, так і президента, що також стало результатом переговорів з президентом Зеленським, показали, що ми здатні спілкуватися з Україною і призупинити імпорт щонайменше до липня, – сказав він.

Ковальськи вважає, що польсько-українська угода щодо зерна має стати першим кроком у врегулюванні ситуації.

Також він пропонує ввести мита на всю сільськогосподарську продукцію з України.

– Ми допомагаємо Україні, але маємо бути транзитною країною. Вся продукція повинна відправлятися через Польщу, вона не повинна шкодити польським фермерам, польським виробникам і викликати кризу, пов’язану з продовольчою безпекою, – сказав він.

Нагадаємо, 7 квітня міністр сільського господарства Польщі Роберто Телюс повідомив про тимчасове припинення імпорту зерна з України, буде дозволений лише транзит.

Відповідне рішення було ухвалене після того, як у Польщі та Румунії аграрії почали протестувати через вплив імпорту українського зерна на ціни.