Апрель, 10 в 23:46

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с основателем компании Virgin Group и неприбыльного фонда Virgin Unite Ричардом Брэнсоном, который присоединился к команде послов United24.

Глава государства поблагодарил предпринимателя за мощные месседжи в поддержку Украины во времена войны.

— Я рад, что вы решили стать послом United24. Очень важно, что к этой платформе приобщаются новые известные и влиятельные личности. Одна из главных задач — сохранять внимание мира к войне России против Украины, которая длится уже более года. Кроме того, есть очень конкретные вопросы, над которыми мы можем работать вместе, — сказал Зеленский.

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Во время встречи президент обсудил с Брэнсоном восстановление государства, в частности, учебных заведений, которые нуждаются в цифровизации, оснащении оборудованием и обеспечении бомбоубежищами.

Зеленский назвал одним из главных вызовов для Украины разминирование территорий, а также привлек внимание Брэнсона к проблеме массовой незаконной депортации детей в Россию.

В свою очередь бизнесмен рассказал о своем восхищении украинским народом.