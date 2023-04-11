Сотня семей, которые перед Пасхой получили настоящую радость: Зеленский об обмене пленными

Апрель, 10 в 22:46

Украина продолжает работать, чтобы вернуть всех граждан из российского плена. О каждом украинском защитнике и защитнице помнят, и обязательно вернут домой.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении за 10 апреля 2023 года.

— Удалось вернуть домой еще 100 защитников и защитниц. 80 мужчин и 20 женщин. Это армейцы, пограничники, воины Военно-морских сил, нацгвардейцы. Среди них, кстати, защитники Азовстали. Это сотня семей, которые перед Пасхой получили настоящую радость. Конечно, продолжаем работать, чтобы вернуть всех наших из российской неволи. Помним о каждом и каждой! И вернем, — подчеркнул глава государства.

Зеленский поблагодарил всех, кто поддерживает украинцев после освобождения, заботится о лечении и адаптации, потому что это важно.

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В то же время Украина продолжает расширять внешнеполитические возможности государства. В частности, президент договорился с премьер-министром Ирака о новой энергии межгосударственных отношений.

— Я проинформировал премьер-министра о наших усилиях, чтобы вернуть мир и целостность Украине, в частности, о нашей формуле мира. И я благодарен за готовность не просто искать, а реально найти, как сделать наше сотрудничество сильнее.

Президент поговорил сегодня с премьер-министром Греции, преимущественно относительно имеющихся вызовов, и рассказал о ситуации с безопасностью.

— Шире — о нашей активности ради возвращения мира и защиты людей. Спасибо Греции за готовность продолжать имеющееся сотрудничество и идти вместе к большему.

Зеленский встретился сегодня с Ричардом Брэнсоном — очень известным британским предпринимателем и давним другом Украины, который поддерживает государство словом и конкретной работой с 2014 года.

— Сейчас он решил присоединиться к команде послов United24. Спасибо за это! Обсудили, как именно глобальное влияние Брэнсона может помогать восстановлению, постройке образовательных учреждений, привлечению технологической помощи для Украины, в частности, чтобы проводить гуманитарное разминирование, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Украина имеет очередные шаги в оборонной помощи государству от Германии. Через две недели состоится усиление от Германии по бронетехнике, ПВО, боеприпасах, инженерных машинах и медицине, подчеркнул президент.

— Все, что усиливает защиту Украины от российского террора, дает нашим воинам больше возможностей для активного движения, защищает каждого в мире. Термин проигрыш должен стать спутником термина агрессор. И только украинская победа это обеспечит. И я благодарю всех, кто ее реально приближает. Приближает в боях ради нашего государства — в Марьинке и в Бахмуте, под Авдеевкой и Кременной, на Запорожье и Херсонщине, в Харьковской области, в прочности всего нашего приграничья.

Зеленский считает, что выиграть бой для Украины — это выиграть бой и для себя, поэтому всегда стоит об этом помнить.