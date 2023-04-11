Квітень, 10 в 23:46

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із засновником компанії Virgin Group і неприбуткового фонду Virgin Unite Річардом Бренсоном, який долучився до команди амбасадорів United24.

Глава держави подякував підприємцю за потужні меседжі на підтримку України в часи війни.

– Я радий, що ви вирішили стати амбасадором United24. Дуже важливо, що до цієї платформи долучаються нові відомі та впливові особистості. Одне з головних завдань – зберігати увагу світу до війни Росії проти України, яка триває вже понад рік. Крім того, є дуже конкретні питання, над якими ми можемо працювати разом, – сказав Зеленський.

Зараз дивляться

Під час зустрічі президент обговорив із Бренсоном відновлення держави, зокрема, закладів освіти, які потребують цифровізації, оснащення обладнанням і забезпечення бомбосховищами.

Зеленський назвав одним із головних викликів для України розмінування територій, а також привернув увагу Бренсона до проблеми масової незаконної депортації дітей у Росію.

Своєю чергою бізнесмен розповів про своє захоплення українським народом.