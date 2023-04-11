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Факти / Україна

Британський підприємець Річард Бренсон став новим амбасадором United24

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Британський підприємець Річард Бренсон став новим амбасадором United24
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із засновником компанії Virgin Group і неприбуткового фонду Virgin Unite Річардом Бренсоном, який долучився до команди амбасадорів United24.

Глава держави подякував підприємцю за потужні меседжі на підтримку України в часи війни.

– Я радий, що ви вирішили стати амбасадором United24. Дуже важливо, що до цієї платформи долучаються нові відомі та впливові особистості. Одне з головних завдань – зберігати увагу світу до війни Росії проти України, яка триває вже понад рік. Крім того, є дуже конкретні питання, над якими ми можемо працювати разом, – сказав Зеленський.

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Під час зустрічі президент обговорив із Бренсоном відновлення держави, зокрема, закладів освіти, які потребують цифровізації, оснащення обладнанням і забезпечення бомбосховищами.

Зеленський назвав одним із головних викликів для України розмінування територій, а також привернув увагу Бренсона до проблеми масової незаконної депортації дітей у Росію.

Своєю чергою бізнесмен розповів про своє захоплення  українським народом.

– Я з нетерпінням чекаю можливості використати глобальне охоплення та мережі Virgin Unite, щоб допомогти підтримати роботу United24 для народу України, – сказав Річард Бренсон.

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Джерело: Офіс президента
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