До початку літа Данія планує передати Україні 19 САУ Caesar та перші танки Leopard-1
Данія планує поставити Україні самохідні артилерійські установки Caesar наступного місяця.
Про це повідомив виконуючий обов’язки міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен.
– Ми сподіваємося, що артилерійські системи Caesar ми поставимо в Україну наступного місяця. Зараз вони перебувають на тренувальних полігонах у Данії, – сказав він на спільному брифінгу з міністром оборони України Олексієм Резніковим.
Поульсен також нагадав, що два місяці тому Данія підписала угоду з Німеччиною щодо танків Leopard 1.
– Сподіваємося, що ми почнемо постачання танків до літа. Забігаючи на пів року вперед, в Україну буде можливо поставити близько 100 танків Leopard 1. І зможемо обговорювати постачання Leopard 2, яких у Данії не дуже багато. Будемо розглядати інші можливі шляхи передачі, – сказав він.
За словами Поульсена, важливо, щоб українські фахівці мали можливість обслуговувати та ремонтувати озброєння перед тим, як воно прибуде до України, і це буде опрацьовано.
Джерело: Медіацентр Україна