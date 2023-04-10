До початку літа Данія планує передати Україні 19 САУ Caesar та перші танки Leopard-1

Квітень, 10 в 20:55

Данія планує поставити Україні самохідні артилерійські установки Caesar наступного місяця.

Про це повідомив виконуючий обов’язки міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен.

– Ми сподіваємося, що артилерійські системи Caesar ми поставимо в Україну наступного місяця. Зараз вони перебувають на тренувальних полігонах у Данії, – сказав він на спільному брифінгу з міністром оборони України Олексієм Резніковим.

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Поульсен також нагадав, що два місяці тому Данія підписала угоду з Німеччиною щодо танків Leopard 1.

– Сподіваємося, що ми почнемо постачання танків до літа. Забігаючи на пів року вперед, в Україну буде можливо поставити близько 100 танків Leopard 1. І зможемо обговорювати постачання Leopard 2, яких у Данії не дуже багато. Будемо розглядати інші можливі шляхи передачі, – сказав він.

За словами Поульсена, важливо, щоб українські фахівці мали можливість обслуговувати та ремонтувати озброєння перед тим, як воно прибуде до України, і це буде опрацьовано.

Джерело: Медіацентр Україна