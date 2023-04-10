Апрель, 10 в 13:14

Министерство обороны Великобритании опубликовало новые кадры с учений украинских защитников на боевых танках Challenger 2.

— Украинские танкисты прошли обучение на танках Challenger 2 в Великобритании и вернулись домой, чтобы продолжить борьбу за свободу, — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Минобороны Британии показало фото учений украинских защитников на танках Challenger 2 / 3 фотографии

В конце марта украинские экипажи начали возвращаться в Украину после завершения учений на танках Challenger 2 в Великобритании.

Украинцы отправились в Великобританию вскоре после того, как в январе Великобритания объявила о передаче Украине 14 танков Challenger 2.

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Источник: Минобороны Великобритании