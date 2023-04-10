Минобороны Британии показало фото учений украинских защитников на танках Challenger 2
Министерство обороны Великобритании опубликовало новые кадры с учений украинских защитников на боевых танках Challenger 2.
— Украинские танкисты прошли обучение на танках Challenger 2 в Великобритании и вернулись домой, чтобы продолжить борьбу за свободу, — говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Минобороны Британии показало фото учений украинских защитников на танках Challenger 2 / 3 фотографии
В конце марта украинские экипажи начали возвращаться в Украину после завершения учений на танках Challenger 2 в Великобритании.
Украинцы отправились в Великобританию вскоре после того, как в январе Великобритания объявила о передаче Украине 14 танков Challenger 2.
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Источник: Минобороны Великобритании