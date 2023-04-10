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Міноборони Британії показало фото навчань українських захисників на танках Challenger 2

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Міноборони Британії показало фото навчань українських захисників на танках Challenger 2

Міністерство оборони Великої Британії опублікувало нові кадри з навчань українських захисників на бойових танках Challenger 2.

– Українські танкісти пройшли навчання на танках Challenger 2 у Великій Британії і повернулися додому, щоб продовжити боротьбу за свободу, – йдеться у повідомленні відомства у Twitter.

Міноборони Британії показало фото навчань українських захисників на танках Challenger 2 / 3 фотографии

Наприкінці березня українські екіпажі почали повертатись до України після завершення навчань на танках Challenger 2 у Великій Британії.

Українці вирушили до Великої Британії незабаром після того, як у січні Велика Британія оголосила про передання Україні 14 танків Challenger 2.

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Джерело: Міноборони Великої Британії

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