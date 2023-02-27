Февраль, 27 в 15:37

24 февраля 2022 года во время боев за гостомельский аэродром украинцы еще не знают, что самый большой самолет в мире — Мрия — остается на территории. Это понимают только жители военного городка, граничащего с аэропортом, им видно части АН-225 из окна.

Только через два дня военных действий, 27 февраля в Укроборонпроме официально подтвердили информацию — АН-225 уничтожен российскими войсками. Но насколько серьезные повреждения, работники ГП Антонов поймут только после деоккупации в апреле.

До сих пор украинцы не могут понять, почему предприятие не эвакуировало Мрию до начала большой войны.

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В эфире марафона Единые новости на годовщину уничтожения Мрии начальник авиационно-диспетчерского центра ГП Антонов Владимир Смусь объясняет, вечером 23 февраля специалисты завершили испытания двигателей, из-за замены одного из них.

— Самолет был технически пригоден для выполнения этого рейса. Оставалось только оформить документы в Государственной авиационной службе Украины. 24 февраля утром самолет был на своей стоянке, заправленный 30 тоннами горючего, это немного, но этого бы хватило, чтобы самолет долетел до Лейпцига. К сожалению, уже в 5 часов состоялось извещение о том, что по аэродрому Борисполь нанесли удар, и такой же удар был нанесен по аэродрому Гостомель. Было предложено покинуть вышку. Где-то в 7 утра ракета попала в воинскую часть, рядом с аэродромом. В кабинете гендиректора проходило совещание с присутствием командира самолета, где рассматривалась возможность самостоятельного вылета с аэродрома, — рассказал он.

Пилот был готов сесть за штурвал, говорит Владимир Смусь, но учитывая риски сбивания самолета в воздухе или его перехвата, решили переместить Мрию со стоянки под эллинг для того, чтобы защитить его.

После уничтожения, в течение года специалисты предприятия пытаются спасти уцелевшие детали Мрии для второй версии самолета. Руководство решило при любых обстоятельствах отстроить АН-225. Это будет масштабный международный проект, а деньги на восстановление будут собирать всем миром.

Сейчас продолжаются работы, которые антоновцы могут выполнить собственными силами и без огромных финансовых затрат. В частности, продолжается процесс проектирования технического вида самолета.

— Сейчас мы выполняем проектно-конструкторские исследовательские работы. Мы выполняем работы по демонтажу уцелевших агрегатов, исследуем их техническое состояние. Выполняем ремонт того, что может быть использовано. Учитывая размеры самолета, мы понимаем, какой объем нужно выполнить, — отметил заместитель гендиректора — генеральный конструктор ГП Антонов Владислав Власик.

Ежедневно на аэродроме Гостомель от обломков самолета не отходят специалисты, применяют спецтехнику. Сняли поврежденные двигатели, некоторые из них подлежат ремонту, уцелела хвостовая часть, стойки колес, часть систем. И этот процесс продолжается.

Работники госпредприятия рассказали Фактам ICTV, что вскоре планируют снять крылья, а в будущей перспективе с места уничтожения вообще уберут все обломки. Что будут делать с тем, что будет напоминать Мрию, пока не решили.

Из возможных вариантов — оставить части самолета, в качестве музейных экспонатов, или же продать для привлечения средств на восстановление. Впрочем, окончательного решения нет.