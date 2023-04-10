Резніков розповів, як половина Міноборони могла опинитися у полоні РФ на початку великої війни

Квітень, 10 в 16:01

Міністр оборони України Олексій Резніков міг потрапити у полон, якби діяв за протоколом безпеки на початку повномасштабного вторгнення.

Про це очільник Міноборони розповів у подкасті УП.

За його словами, захищений командний пункт Міноборони, куди міністр мав би їхати зі своєю командою, розміщувався у Гостомелі, куди ворог, як потім стало очевидним, спрямував потужний удар у вигляді зокрема масованої висадки десанту.

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– ЗКП, який був закріплений за моїм персоналом, був розташований, будете сміятися, у Гостомелі, в захищеному місці, яке першим же потрапило в засідку. Теоретично, якби ми туди перемістилися хоча б за день-два, то в мене половина міністерства була б там. Майже в полоні. Тому ми просто розпорошилися по різних будівлях, які належать Міністерству оборони. Слава Богу, їх вистачає в Києві, – зазначив Резніков.

Він розповів, що фінанси він наказав вивезти за межі столиці, щоб вони були в більш-менш безпечному місці і могли працювати.

Нагадаємо, один із перших ударів окупантів прийняв Гостомель, адже це місто розташоване на шляху від білоруського кордону до Києва, а також має міжнародний вантажний аеропорт. В результаті повітряної атаки військ РФ в аеропорту згорів найбільший у світі транспортний літак — Ан-225 Мрія.