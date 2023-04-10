Апрель, 10 в 7:33

С момента начала войны в феврале 2022 года российские солдаты или оккупационные власти совершили не менее 76 актов религиозных преследований в Украине.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Так, российские власти закрыли, национализировали или насильно перевели в УПЦ МП не менее 26 культовых сооружений.

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Также оккупанты убили или захватили не менее 29 священнослужителей или религиозных лидеров; разграбили, осквернили или намеренно разрушили не менее 13 культовых сооружений на оккупированных территориях Украины.

Аналитики считают, что эти случаи религиозных репрессий не единичные. Кремль это делает целенаправленно, чтобы всячески искоренить неугодные Москве религиозные организации в Украине и все больше продвигать подконтрольный РПЦ Московский патриархат.

Напомним, что СБУ сообщила о подозрении российскому священнику-блогеру РПЦ, который призвал российских солдат убивать украинцев.

Речь идет о протоиерее русской православной церкви Андрее Ткачеве — выпускнике факультета спецпропаганды военного института Министерства обороны СССР в Москве.

Фото: Telegram Сергея Гайдая