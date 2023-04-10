Квітень, 10 в 7:33

З моменту початку війни в лютому 2022 року російські солдати або окупаційна влада вчинили щонайменше 76 актів релігійних переслідувань в Україні.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так, російська влада закрила, націоналізувала або насильно перевела до УПЦ МП щонайменше 26 культових споруд.

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Також окупанти вбили або захопили щонайменше 29 священнослужителів або релігійних лідерів; розграбували, сплюндрували або навмисно зруйнували щонайменше 13 культових споруд на окупованих територіях України.

Аналітики вважають, що ці випадки релігійних репресій не поодинокі. Кремль це робить цілеспрямовано, щоб усіляко викорінити неугодні Москві релігійні організації в Україні та все більше просувати підконтрольний РПЦ Московський патріархат.

Нагадаємо, що СБУ повідомила про підозру російському священнику-блогеру РПЦ, який закликав російських солдатів вбивати українців.

Йдеться про протоієрея російської православної церкви Андрія Ткачова – випускника факультету спецпропаганди військового інституту Міністерства оборони СРСР у Москві.

Фото: Telegram Сергія Гайдая