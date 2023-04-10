ВСУ сбили российский вертолет Ми-24 на Авдеевском направлении
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Сегодня, 10 апреля, украинские защитники уничтожили российский вертолет Ми-24 в Донецкой области.
Об этом сообщает 110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко в Facebook.
— Сегодня военнослужащие нашей бригады уничтожили вражеский вертолет Ми-24. Враг не прекращает попытки наступательных действий на Авдеевском направлении, однако получает достойный отпор, большие потери в живой силе и уничтоженную технику, — говорится в сообщении.
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Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки российская армия потеряла на войне не менее 670 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения армия РФ сократилась на 178 820 солдат.