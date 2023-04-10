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Факти / Україна

ЗСУ збили російський гвинтокрил Мі-24 на Авдіївському напрямку

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
російський гвинтокрил Мі-24
Фото: Depositphotos

Сьогодні, 10 квітня, українські захисники знищили російський гелікоптер Мі-24 на Донеччині.

Про це повідомляє 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка у Facebook.

– Сьогодні військовослужбовці нашої бригади знищили ворожий гвинтокрил Мі-24. Ворог не припиняє спроби наступальних дій на Авдіївському напрямку, проте отримує гідну відсіч, великі втрати в живій силі та знищену техніку, – йдеться у повідомленні.

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Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що минулої доби російська армія втратила на війні щонайменше 670 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення армія РФ скоротилася на 178 820 солдатів.

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