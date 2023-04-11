Российские оккупанты жалуются на большие потери на фронте в Украине, отсутствие денег, обеспечения и ротации.

Об этом свидетельствует очередной перехват разговоров оккупантов, обнародованный Главным управлением разведки Минобороны Украины.

Во время этого разговора военнослужащий РФ рассказывает жене, что его подразделение скоро может оказаться в окружении. А ситуация на фронте очень сильно отличается от того, что по телевизору рассказывает российская пропаганда.

– Тут линия окружения – скоро, наверное, попадем. Нас в роте 35 человек. Должно быть 100 с чем-то, а осталось всего 35… Это все красиво у Путина по телевизору… Как пушечное мясо здесь. Домой только 300-м или 200-м, — отметил рашист.

Он выразил скепсис по поводу перспектив уйти в отпуск и уехать из Украины. Кроме того, оккупант раскритиковал российских командиров, которые сидят в штабе, а не на передовой.

– Здесь ни отпусков, ничего не светит… Командиру тут по барабану, они в штабе, если что-то и случится, они первые убегут. У нас мобилизованные ротные, и выйти не дают. Если только 300-м в госпиталь в РФ, а так все бесполезно, – заявил путинский солдат.

Он призвал жену как можно скорее обратиться в прокуратуру и военкомат, чтобы вытащить его из Украины.

– Ни денег не платят, поставок нет, ни ротации, ничего нет. Выпутывай меня из этого дерьма, я уже устал, — сообщил оккупант.

Недавно разведка публиковала другой перехват, в котором оккупант жаловался, что войскам РФ не хватает вооружения, в том числе танков. В связи с этим военное командование РФ проводит скорую “переквалификацию” солдат.

Источник: ГУР Минобороны Украины

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.