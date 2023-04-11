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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Ми як гарматне м’ясо – немає ні грошей, ні ротації: окупант про ситуацію на фронті

Танк РФ
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти скаржаться на великі втрати на фронті в Україні, відсутність грошей, забезпечення та ротації.

Про це свідчить чергове перехоплення розмов окупантів, оприлюднене Головним управлінням розвідки Міноборони України.

Під час цієї розмови військовослужбовець РФ розповідає дружині, що його підрозділ скоро може потрапити в оточення. А ситуація на фронті дуже сильно відрізняється від того, що розповідає по телевізору російська пропаганда.

– Тут лінія оточення – скоро, напевно, потрапимо. Нас у роті 35 осіб. Має бути 100 з чимось, а залишилося лише 35… Це все красиво в Путіна по телевізору… Як гарматне м’ясо тут. Додому тільки 300-м, або 200-м, – зазначив рашист.

Він висловив скепсис із приводу перспектив піти у відпустку і поїхати з України. Крім того, окупант розкритикував російських командирів, які сидять в штабі, а не на передовій.

– Тут ні відпусток, нічого не світить… Командиру тут по барабану, вони в штабі, якщо щось і станеться, вони перші втечуть. У нас мобілізовані ротні, і вийти не дають. Якщо лише 300-м у госпіталь, в РФ, а так все марно, – заявив путінський солдат.

Він закликав дружину якомога швидше звернутись до прокуратури та військкомату, щоб витягнути його з України.

– Ні грошей не платять, постачання немає, ні ротації, нічого немає. Виплутуй мене з цього лайна, я вже втомився, – повідомив окупант.

Нещодавно розвідка публікувала інше перехоплення, в якому окупант скаржився, що військам РФ не вистачає озброєння, зокрема танків. У зв’язку з цим військове командування РФ проводить швидку “перекваліфікацію” солдатів.

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Джерело: ГУР Міноборони України

Війна в Україні, Розвідка, Російська агресія
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