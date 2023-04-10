Апрель, 10 в 20:00

Российским оккупационным войскам не хватает вооружения. В связи с этим военное командование РФ проводит быструю “переквалификацию” оккупантов.

Об этом свидетельствует очередной перехват разговоров оккупантов, обнародованный Главным управлением разведки Минобороны Украины.

Во время телефонного разговора рашист рассказывает своей матери о ситуации в рядах путинской армии.

Сейчас смотрят

По словам военнослужащего РФ, когда они прибыли на фронт, командование объявило, что для танкистов нет техники. Поэтому их “переквалифицировали” в пехоту.

– Они танкисты. Вот мы ехали сюда в поезде, в одном вагоне. Из вагонов когда высаживались, ждали машину, им сказали – танкистам, что танков нет, вы теперь пехота. Все, автоматы выдали, – отметил рашист.

Он также сообщил, что многие российские оккупанты злоупотребляют алкоголем на фронте или вовсе убегают.

– 146 полк был до нас… Еле отправили, пьяные все были. Здесь они все спились. Короче, половина полка я не знаю где, никто не знает, куда они исчезли, – заявил оккупант.

В одном из недавних перехватов ГУР путинские солдаты жаловались на старое вооружение и командование, которое находится далеко от линии фронта.

Ранее военный эксперт Сергей Грабский рассказывал, что у РФ еще есть на вооружении более 12 тыс. танков, однако далеко не все они в рабочем состоянии.

Источник: ГУР Минобороны Украины