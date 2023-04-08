Апрель, 08 в 18:27

Министерство юстиции США начало расследование якобы утечки американских секретных документов, которые в последнее время появились в сети. В них, в частности, речь идет о войне в Украине и подготовке украинской армии к контрнаступлению.

В комментарии американскому телеканалу CNN ведомство подтвердило факт расследования.

В Минюсте США отказались уточнять детали и сообщили, что контактируют по этому вопросу с Пентагоном.

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– Минюст связывался с Министерством обороны по этому вопросу и начал расследование, — сообщили в ведомстве.

В Пентагоне ранее заявляли, что изучают появление в социальных сетях возможных секретных документов, касающихся войны в Украине.

– Министерство обороны активно изучает этот вопрос и официально направило в Министерство юстиции запрос на расследование, – отметила в пятницу заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Впервые о появлении в сети засекреченных военных документов США сообщило 6 апреля издание The New York Times. В них якобы описываются планы США, Великобритании и других союзников по НАТО относительно вооружения для ВСУ перед контрнаступлением.

По оценке военных аналитиков, документы были изменены. В них завышены данные относительно погибших украинских военных и занижены оценки потерь РФ на фронте. Это может свидетельствовать о попытках дезинформации со стороны РФ.

Накануне появилась информация об обнаружении новой партии документов в соцсетях. Они охватывают разные сферы: от поддержки Украины со стороны США до информации о ключевых американских союзниках (таких как Израиль). Они описывают принципы нацбезопасности США, связанные с войной в Украине, Китаем и Ближним Востоком.

Документы также могут содержать данные об операциях наемников российской ЧВК Вагнера, путях оказания Израилем помощи Украине, о связях Объединенных Арабских Эмиратов с Россией и т.д.

Подлинность этих документов будет проверять расследование.

По оценке исследователей, вероятно, документы “с грифами секретности” появились в сети в последние недели (с начала марта). Однако их заметили только сейчас.

По данным CNN, возможная утечка встревожила чиновников Пентагона, особенно в объединенном штабе Министерства обороны США, в который входят высшие военные руководители, консультирующие президента Джо Байдена.

На многих документах были отметки, указывающие на то, что их могло подготовить разведывательное подразделение объединенного штаба. Некоторые документы якобы ссылаются на тайную информацию ЦРУ.

По данным осведомленного источника, расследование, скорее всего, не ограничится Пентагоном, учитывая большое количество людей в правительстве, имеющих доступ к таким документам.

В украинской разведке заявили, что это может быть не утечка, а сфальсифицированная информация, поскольку РФ хочет сорвать контрнаступление ВСУ и замедлить темпы военной помощи Украине. Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов назвал слитые в сеть так называемые засекреченные военные документы о планах контрнаступления ВСУ подлогом и спецоперацией российских спецслужб.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк также заявил, что появление в сети якобы тайных документов является “стандартной игрой” спецслужб РФ.