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Юлия Соколова, редактор ленты

Связывали, душили тросами, били: Небытов рассказал о пыточных РФ в Киевской области

Загиблі мешканці Бучі
Фото: УНИАН

Полиция Киевской области за год после деоккупации обнаружила на территории региона 15 мест массовых захоронений убитых оккупантами мирных жителей. Также найдены пыточные, где российские военнослужащие издевались над людьми.

Об этом сообщил сегодня на брифинге начальник ГУ Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов.

– Мы обнаружили 15 мест массового захоронения: от 3 до 116 человек, временно похороненных в Буче возле церкви Андрея Первозванного. Подавляющее большинство – это насильственная смерть, – отметил Небытов.

Он также рассказал о трех пыточных, обнаруженных в Бучанском районе. Там оккупанты жестоко издевались и расстреливали людей.

– У нас есть три знаковых пыточных, все они были в Бучанском районе… Людей связывали, душили автомобильными тросами, били дубинками, держали в ямах, а затем расстреливали либо просто из автоматического оружия, либо выстрелами в голову, — заявил руководитель областной полиции.

Небытов уточнил, что все эти три места пыток находились либо в штабах армии РФ, где пребывало российское командование (например, в детском лагере в Буче), либо на позициях, где размещалась тяжелая артиллерия оккупантов.

– Туда свозили местных жителей, которых похищали из квартир, дворов пытали и дальше, к сожалению, убивали, – добавил он.

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Руководитель полиции Киевской области также рассказал, что во время активных боев и оккупации на территории региона ранения получили 43 ребенка: 18 девочек (в возрасте от 1 до 17 лет) и 25 мальчиков (в возрасте от 3 до 17 лет).

Подтверждено 38 фактов гибели детей: это 10 девочек и 28 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет.

Без вести пропавшими считаются четыре ребенка, три из которых фактически из одной семьи.

– По нашей оперативной информации, во время оккупации эта семья была принудительно вывезена в РФ… К сожалению, до сих пор точного места пребывания этой семьи мы не знаем, – заявил Небытов.

Еще один ребенок сейчас находится за границей с одним из родителей без ведома другого.

В общей сложности полиция Киевской области обнаружила более 1,3 тыс. тел мирных граждан , погибших во время временной оккупации РФ. Среди них 717 человек были застрелены.

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Связывали, душили тросами, били: Небытов рассказал о пыточных РФ в Киевской области

Источник: Media Center Ukraine

Война в Украине, Військові злочини, загиблі, Киевская область, Нацполиция, Російська агресія
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