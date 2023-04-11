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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Зв’язували, душили тросами, били: Нєбитов розповів про катівні РФ на Київщині

Загиблі мешканці Бучі
Фото: УНІАН

Поліція Київщини за рік після деокупації виявила на території регіону 15 місць масових поховань вбитих окупантами мирних мешканців. Також знайдено катівні, де російські військовослужбовці знущалися над людьми.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу начальник ГУ Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

– Ми виявили 15 місць масового захоронення: від 3 до 116 людей, які були тимчасово поховані в Бучі біля церкви Андрія Первозванного. Переважна більшість – це насильницька смерть, – зазначив Нєбитов.

Він також розповів про три місця катувань, виявлені в Бучанському районі. Там окупанти жорстоко знущалися та розстрілювали людей.

– У нас є три знакові місця катувань, усі вони були в Бучанському районі… Людей зв’язували, душили автомобільними тросами, били кийками, тримали в ямах, а потім розстрілювали або просто з автоматичної зброї, або пострілами в голову, – заявив керівник обласної поліції.

Нєбитов уточнив, що всі ці три місця катувань розташовувались або в штабах армії РФ, де перебувало російське командування (наприклад, у дитячому таборі в Бучі), або на позиціях, де розміщувалася важка артилерія окупантів.

– Туди звозили місцевих жителів, яких викрадали з квартир, дворів катували і далі, на жаль, вбивали, – додав він.

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Керівник поліції Київщини також розповів, що під час активних боїв та окупації на території регіону поранень зазнали 43 дитини: 18 дівчаток (віком від 1 до 17 років) та 25 хлопчиків (віком від 3 до 17 років).

Підтверджено 38 фактів загибелі дітей: це 10 дівчаток і 28 хлопчиків віком від 6 місяців до 17 років.

Безвісти зниклими вважаються чотири дитини, три з яких фактично з однієї родини.

– За нашою оперативною інформацією, під час окупації ця родина була примусово вивезена до РФ… На жаль, дотепер точного місця перебування цієї родини ми не знаємо, – заявив Нєбитов.

Ще одна дитина нині перебуває за кордоном з одним із батьків без відома іншого.

Загалом поліція Київщини виявила понад 1,3 тис. тіл мирних громадян, які загинули під час тимчасової окупації РФ. Серед них 717 людей були застрелені.

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Джерело: Media Center Ukraine

Війна в Україні, Воєнні злочини, загиблі, Київська область, Нацполіція, Російська агресія
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