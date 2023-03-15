Март, 15 в 16:57

С начала деоккупации территорий Бучанского района Киевской области обнаружено 1 189 тел, из которых 1 005 было идентифицировано в течение года.

Об этом Фактам ICTV сообщил начальник Национальной полиции Киевщины Андрей Небытов.

По его словам, по состоянию на 14 марта не удалось идентифицировать 184 погибших.

Сейчас смотрят

Процесс идентификации осуществляется следователями во время проведения осмотра тел в отделениях Киевского областного бюро судебно-медицинских экспертиз.

— При участии судебно-медицинского эксперта осуществляется отбор образцов ДНК. После отбора образцов следователем назначается судебная молекулярно-генетическая экспертиза для установления ДНК-профиля неидентифицированного лица и постановки установленного ДНК-профиля в центральный учет генетических признаков человека. По возможности проводились опознания трупов по чертам лица, татуировкам и другим особенностям, — сообщили в полиции.

Кроме этого, у родных без вести пропавших лиц осуществляется отбор ДНК, а затем также назначается судебная молекулярно-генетическая экспертиза.

С начала деоккупации территорий Киевской области всего выявлено 15 мест массового захоронения лиц, из которых эксгумировано 180 тел местных жителей.

Последнее место захоронения было обнаружено в Бородянке 2 марта 2023 года.

— Рядом с кладбищем было обнаружено захоронение трех неизвестных лиц мужского пола, один из которых с огнестрельным пулевым сквозным ранением грудной клетки слева, один с осколочным ранением, у третьего установить причину смерти не возможно в связи с гнилостными изменениями, — сообщили в полиции.

Мужчины были убиты военными РФ во время оккупации территории Бучанского района, и захоронены местным жителем.

По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 438 УК Украины. В ходе досудебного расследования одно тело идентифицировано.

Кроме этого, на территории Киевской области выявлено 3 места пыток, где нашли 19 тел погибших граждан.

Также тела погибших обнаруживались на окраинах улиц, в автомобилях, в подвалах домов, на придомовых территориях, в квартирах, были случаи захоронения гражданами своих родных на кладбищах.

Фото: Андрей Небытов