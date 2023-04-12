Татьяна Забожко, редактор ленты
Карта боевых действий на 12.04.2023 – ситуация на фронте
Украинские защитники в течение суток отбили 72 атаки российских оккупантов, которые, несмотря на многочисленные потери в технике и живой силе, продолжают бросать все силы на наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Карта боевых действий в Украине на 12.04.2023
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 413-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Генштаб ВСУ
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