Украинские защитники в течение суток отбили 72 атаки российских оккупантов, которые, несмотря на многочисленные потери в технике и живой силе, продолжают бросать все силы на наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Карта боевых действий в Украине на 12.04.2023

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 413-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник : Генштаб ВСУ

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