Война в Украине

Илья Нежигай, редактор ленты
Расширение Гвардии наступления и новый пакет помощи от Канады: 413-й день войны (онлайн)
Было бы честью воевать на вашей стороне: самый известный пилот ВВС США заявил, что готов защищать Украину
Есть ли среди западных пилотов те, что умеют летать на F-16 и хотели бы служить в украинских Вооруженных силах против россиян. Как американские пилоты видят надежную защиту украинского неба и какое влияние, по их мнению, на российско-украинскую войну будет иметь передача западных истребителей.Артем Куля, Илья Нежигай
Украинская молитва в лавре: как Епифаний провел литургию в Вербное воскресенье
Заявление Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси: реакция мира и какая угроза для Украины
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