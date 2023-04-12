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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 12.04.2023 – ситуація на фронті

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники протягом доби відбили 72 атаки російських окупантів, які, попри численні втрати в техніці та живій силі, продовжують кидати всі сили на наступ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Карта бойових дій в Україні на 12.04.2023

Карта бойових дій

Фото: ISW

Повномасштабна війна в Україні триває вже 413-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Карта, Російська агресія, РФ
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