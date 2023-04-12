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Валентина Чорна, редактор ленты

Оккупанты массово минируют поля и строят линии обороны вокруг Мелитополя — Федоров

російський окупант
Фото: Getty Images

Российские оккупанты массово строят фортификационные сооружения возле Мелитополя и минируют поля, готовясь к контрнаступлению ВСУ.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

— На промежутке дороги из Васильевки в Мелитополь построено как минимум три линии фортификационных сооружений. Какие-то из них лучше оснащены, какие-то хуже, но есть и бетонированные конструкции, которые крайне хорошо могут помочь врагу по защите нашей территории, к сожалению, — сказал он.

В последние недели россияне начали строить новые фортификационные сооружения — между Запорожской и Донецкой областями, между Запорожской и Херсонской, а также вблизи Мелитополя, между селами Терпенье и Мирное.

— Они также начали массово минировать поля, в основном вблизи Энергодара, Васильевки, таким образом, перекапывают всю нашу сельскохозяйственную землю и сейчас продолжают минировать, — отметил Федоров.

По словам мэра, в последние дни наблюдается больше движения военной техники именно через Мелитополь, и еще большее наличие российских военных.

— Почти круглосуточно едут военные КАМАЗы, военная техника через Мелитополь в сторону Бердянска. Номерные знаки на этих машинах почти все закрыты, на некоторых из них видно 18 регион, и это Удмуртия, поэтому уже из дальних краев они тянут свое пушечное мясо, — добавил Федоров.

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Російський солдат

Іван Федоров, Война в Украине, Запорожская область, Мелітополь, Російська агресія
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