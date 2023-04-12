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Україна
Татьяна Забожко, редактор ленты

Оккупанты готовятся к наступлению ВСУ на Мелитополь – разведка Британии

Оборонні укріплення окупантів

Российское командование верит, что Вооруженные силы Украины готовятся к наступлению на Мелитополь Запорожской области, поэтому оккупанты приложили значительные усилия для возведения там обороны.

Такую версию выдвинули в разведке Минобороны Великобритании 12 апреля.

По данным британского оборонного ведомства, россияне уже завершили возведение трех уровней оборонных зон примерно на 120 км на Юге Украины.

По всей вероятности, за эти работы в течение последних недель отвечала Южная группировка войск армии РФ.

По свидетельству британских разведчиков, каждая из этих трех линий возведена на расстоянии 10-20 км друг от друга.

Есть передняя линия передовых боевых позиций, а позади – две зоны почти непрерывной, более сложной обороны.

В разведке Минобороны Великобритании считают, что такая защита может стать серьезным препятствием, однако добавляют, что ее полезность почти полностью зависит от поддержки достаточного количества артиллерии и личного состава.

Тем временем до сих пор не ясно, сможет ли Южная группировка войск накопить достаточно ресурсов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 413-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence

Фото: Настоящий Гладков

Война в Украине, Запорожская область, ВСУ, Мелітополь, Російська агресія, РФ
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