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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Окупанти масово мінують поля та будують лінії оборони навколо Мелітополя – Федоров

російський окупант
Фото: Getty Images

Російські окупанти масово будують фортифікаційні споруди біля Мелітополя та мінують поля, готуючись до контрнаступу ЗСУ.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

– На проміжку дороги з Василівки до Мелітополя побудовано щонайменше три лінії фортифікаційних споруд. Якісь з них краще оснащені, якісь гірше, але є і бетоновані конструкції, які вкрай добре можуть допомогти ворогу щодо захисту нашої території, на жаль, – сказав він.

Останніми тижнями росіяни почали будувати нові фортифікаційні споруди – між Запорізькою та Донецькою областями, між Запорізькою та Херсонською, а також поблизу Мелітополя, між селами Терпіння та Мирне.

– Вони також почали масово мінувати поля, здебільшого поблизу Енергодара, Василівки, тож перекопують всю нашу сільськогосподарську землю і наразі продовжують мінувати, – зазначив Федоров.

За словами мера, останніми днями спостерігається більше руху військової техніки саме через Мелітополь і ще більша наявність російських військових.

– Майже цілодобово їдуть військові КАМАЗи, військова техніка через Мелітополь у бік Бердянська. Номерні знаки на цих автівках майже всі закриті, на деяких з них видно 18 регіон – це Удмуртія, тож вже з далеких країв вони тягнуть своє “гарматне м’ясо”, – додав Федоров.

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Російський солдат

Іван Федоров, Війна в Україні, Запорізька область, Мелітополь, Російська агресія
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