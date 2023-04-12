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Татьяна Забожко, редактор ленты

Более 180 тыс. уничтоженных оккупантов: потери армии РФ на 12 апреля

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

Россия на 413-е сутки полномасштабной войны против Украины потеряла уже более 180 тыс. солдат.

По состоянию на 12 апреля Вооруженные силы Украины ликвидировали уже ориентировочно 180 050 российских оккупантов.

Только за сутки личный состав армии РФ сократился на 730.

Кроме того, российские военные 11 апреля недосчитались двух танков, по пять боевых бронированных машин и артиллерийских систем, 10 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также трех единиц специальной техники.

В небе над Украиной были сбиты два беспилотника оперативно-тактического уровня.

Потери РФ на 12 апреля 2023

  • личного состава – около 180 050 (+730),
  • танков ‒ 3 646 (+2),
  • боевых бронированных машин ‒ 7 043 (+5),
  • артиллерийских систем – 2 770 (+5),
  • реактивных систем залпового огня – 535,
  • средств противовоздушной обороны ‒ 282,
  • самолетов – 307,
  • вертолетов – 293,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 334 (+2),
  • крылатых ракет ‒ 911,
  • кораблей (катеров) ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 630 (+10),
  • специальной техники – 319 (+3).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 413-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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