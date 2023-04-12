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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Понад 180 тис. знищених окупантів: втрати армії РФ на 12 квітня

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Росія на 413-ту добу повномасштабної війни проти України втратила вже понад 180 тис. солдатів.

Станом на 12 квітня Збройні сили України ліквідували вже орієнтовно 180 050 російських окупантів.

Лише за добу особовий склад армії РФ скоротився на 730 людей.

Крім того, російські військові за 11 квітня недорахувались двох танків, по п’ять бойових броньованих машин та артилерійських систем, 10 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також трьох одиниць спеціальної техніки.

У небі над Україною було збито два безпілотники оперативно-тактичного рівня.

Втрати РФ на 12 квітня 2023

  • особового складу ‒ близько 180 050 (+730),
  • танків ‒ 3 646 (+2),
  • бойових броньованих машин ‒ 7 043 (+5),
  • артилерійських систем – 2 770 (+5),
  • реактивних систем залпового вогню – 535,
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 282,
  • літаків – 307,
  • гелікоптерів – 293,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 334 (+2),
  • крилатих ракет ‒ 911,
  • кораблів (катерів) ‒ 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 630 (+10),
  • спеціальної техніки ‒ 319 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 413-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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