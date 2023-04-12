Украинские ракетчики и артиллеристы уничтожили две станции РЭБ оккупантов – Генштаб
Украинские защитники накануне укрыли плотным огнем позиции российских оккупантов на фронте.
По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники.
Также украинские защитники попали в две станции радиоэлектронной борьбы россиян.
Авиация Сил обороны в сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники захватчиков.
Кроме того, украинские военные сбили два вражеских беспилотника типа Орлан-10.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 413-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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