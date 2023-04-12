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Татьяна Забожко, редактор ленты

Украинские ракетчики и артиллеристы уничтожили две станции РЭБ оккупантов – Генштаб

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники накануне укрыли плотным огнем позиции российских оккупантов на фронте.

По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники.

Также украинские защитники попали в две станции радиоэлектронной борьбы россиян.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники захватчиков.

Кроме того, украинские военные сбили два вражеских беспилотника типа Орлан-10.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 413-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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