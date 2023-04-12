Українські ракетники та артилеристи знищили дві станції РЕБ окупантів – Генштаб

Українські захисники напередодні вкрили щільним вогнем позиції російських окупантів на фронті.

За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби уразили п’ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки.

Також українські захисники поцілили в дві станції радіоелектронної боротьби росіян.

Авіація Сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки загарбників.

Крім того, українські військові збили два ворожих безпілотники типу Орлан-10.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 413-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело : Генштаб ЗСУ

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