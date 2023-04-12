Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 11.04.2023
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
Правила перетину кордону для військовозобов’язаних чоловіків 2023: що потрібно знати
Мобілізація студентів 2023 в Україні: кого можуть призвати до армії
Весняні канікули в Україні 2023: коли розпочнуться та скільки триватимуть
Україна
Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle

Якщо ми не захистимо Україну, то ризикуємо конфліктом та кризою немислимих масштабів – Моравецький

Матеуш Моравецький
Фото: Depositphotos

Польща та США разом стоять на захисті свободи українського народу, оскільки відмова від цього загрожуватиме глобальною кризою.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час спільного брифінгу у Вашингтоні з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс

– Після краху комунізму Росія причаїлася на майже три десятиліття, але повернення російського імперіалізму є провісником нової холодної війни. Якщо ми не захистимо Україну, то ризикуємо конфліктом і глобальною кризою немислимих масштабів, – підкреслив Моравецький.

Читайте також
На карту поставлено багато – директор ЦРУ про контрнаступ ЗСУ
Директор ЦРУ

Джерело: Укрінформ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 11.04.2023
карта бойових дій 2023
На місці катастрофи літака МАУ знайшли зворушливу записку іранського студента
На місці катастрофи літака МАУ знайшли зворушливу записку іранського студента
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог в Україні 2023
Повітряна тривога: що робити і де шукати укриття
сирени
Рома – Шахтар 1:0 онлайн трансляція Ліги чемпіонів
Якщо ми не захистимо Україну, то ризикуємо конфліктом та кризою немислимих масштабів – Моравецький
Відео
Якби ми не обороняли Бахмут, то ворог би йшов вглиб території України – Маляр

Російські окупаційні війська перетворили частину Бахмута на сирійське місто Алеппо, яке повністю розбомблене, однак якби не українські захисники, то ворог просунувся б углиб України.

Яна Брензей, Ілля Нежигай
Українська молитва в лаврі: як Епіфаній провів літургію у Вербну неділю
Якщо ми не захистимо Україну, то ризикуємо конфліктом та кризою немислимих масштабів – Моравецький
Заява Путіна про розміщення ядерної зброї у Білорусі: реакція світу та яка загроза для України
Ядерна зброя
Тренуються нищити ворога! Як виглядає підготовка нового підрозділу поліції “Лють”
Якщо ми не захистимо Україну, то ризикуємо конфліктом та кризою немислимих масштабів – Моравецький
Чому деякі міста без гарячої води після відміни регульованої ціни на газ
гаряча вода, комунальник, Київптеплоенерго, Відключення води Київ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь