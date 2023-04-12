Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Якщо ми не захистимо Україну, то ризикуємо конфліктом та кризою немислимих масштабів – Моравецький
Польща та США разом стоять на захисті свободи українського народу, оскільки відмова від цього загрожуватиме глобальною кризою.
Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час спільного брифінгу у Вашингтоні з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс
– Після краху комунізму Росія причаїлася на майже три десятиліття, але повернення російського імперіалізму є провісником нової холодної війни. Якщо ми не захистимо Україну, то ризикуємо конфліктом і глобальною кризою немислимих масштабів, – підкреслив Моравецький.
Джерело: Укрінформ
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