Якщо ми не захистимо Україну, то ризикуємо конфліктом та кризою немислимих масштабів – Моравецький

Польща та США разом стоять на захисті свободи українського народу, оскільки відмова від цього загрожуватиме глобальною кризою.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час спільного брифінгу у Вашингтоні з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс

– Після краху комунізму Росія причаїлася на майже три десятиліття, але повернення російського імперіалізму є провісником нової холодної війни. Якщо ми не захистимо Україну, то ризикуємо конфліктом і глобальною кризою немислимих масштабів, – підкреслив Моравецький.

Джерело : Укрінформ

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