ВСУ имеют много возможностей, чтобы контрнаступление было успешным — глава Пентагона

Министр обороны США Ллойд Остин уверен, что Украина имеет достаточно возможностей для того, чтобы достичь успеха во время контрнаступления.

Об этом он сказал во время выступления в Госдепартаменте США, цитирует Укринформ.

Остин отметил, что несмотря на недавнюю утечку секретной информации о контрнаступлении, украинское руководство остается сосредоточенным на своей цели.

— И я в полной мере уверен, что они достигнут того, чего достигают хорошие лидеры, великие лидеры, — сказал министр.

Глава Пентагона подчеркнул, что украинская сторона имеет отличный план для того, чтобы начать активные операции, но о его деталях осведомлены только президент Владимир Зеленский и его окружение.

— Они имеют много возможностей, необходимых для достижения успеха. Мы провели тренировки для огромного количества войск, мы предоставили значительное количество платформ”, — добавил он.

Кроме того, по его словам, украинцы сами чувствуют, что находятся в хорошем состоянии. Ллойд пообещал поддерживать Украину независимо от того, когда будет принято решение начать наступление.

Ранее в Госдепе США сообщили, что слитые в сеть секретные документы Пентагона, в которых якобы содержалась информация о контрнаступлении ВСУ, не повлияют на помощь Украине со стороны США.

Источник : Укринформ

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