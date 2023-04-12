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Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle

РФ использует вагнеровцев для взятия Бахмута, чтобы минимизировать потери кадровой армии – ISW

РФ использует вагнеровцев для взятия Бахмута, чтобы минимизировать потери кадровой армии – ISW
Фото: Getty Images

В минобороны РФ используют боевиков ПВК Вагнера для захвата Бахмута, чтобы свести к минимуму потери среди кадровой армии.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны ISW. В частности, речь идет о распределении ролей в операции вокруг Бахмута после заявлений минобороны РФ и Пригожина.

Как пишут аналитики, вагнеровцы прилагают основные усилия, чтобы захватить территорию и вытеснить украинские силы из центральной части Бахмута.

По словам экспертов, неопределенные подразделения российских воздушно-десантных войск поддерживают ЧВК Вагнера на флангах к северу и югу от Бахмута.

Подразделения на флангах, вероятно, преследуют цель только их удерживания, а вот о продвижении вперед речь не идет.

Эксперты предполагают, что такое распределение сил свидетельствует о том, что минобороны РФ планирует использовать вагнеровцев для захвата Бахмута, минимизируя потери среди российских военных. Аналитики также считают, что в случае захвата Бахмута минобороны РФ планирует вытеснить вагнеровцев для присвоения победы.

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Источник: ISW
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