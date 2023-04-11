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Факты / Україна

В Госдепе сообщили, повлияет ли “утечка” секретных документов на помощь Украине от США

Валентина Чорна, редактор ленты
В Госдепе сообщили, повлияет ли “утечка” секретных документов на помощь Украине от США

Слитые в сеть секретные документы Пентагона, в которых якобы содержалась информация о контрнаступлении ВСУ, не повлияют на помощь Украине со стороны США.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Патель.

— Мы и в дальнейшем будем обеспечивать поддержку Украины на фоне жестокой агрессии России столько, сколько нужно, — отметил он, комментируя возможность влияния “слива” документов на текущие операции в Украине.

Он также отметил, что украинское руководство самостоятельно принимает решения по планированию и проведению операций.

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По данным СМИ, слитые документы о контрнаступлении ВСУ могут быть подделкой. В то же время CNN заявляет, что Украина из-за утечки изменила военные планы.

Напомним, что 6 апреля издание The New York Times сообщило о появлении в сети якобы засекреченных военных документов, описывающих планы США и НАТО по вооружению для ВСУ перед контрнаступлением. Сейчас Пентагон расследует, кто за этим мог стоять.

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