Российские оккупанты продолжают усиливать контрразведывательный режим на временно оккупированных территориях.

Согласно информации, имеющейся в распоряжении Генштаба ВСУ, в Донецкой области, в частности в поселке Графское и вокруг него, увеличилось количество блокпостов и патрулей.

На блокпостах, по данным украинской стороны, противник активно проводит фильтрационные мероприятия среди местного населения.

Несколько похожая ситуация и в Благодатном.

Там российские захватчики начали ограничивать маршруты движения таксистов.

Местные жители могут попасть в поселок, только если у них есть регистрация.

Как отмечают в Генштабе ВСУ, к таким мерам оккупанты прибегают, поскольку опасаются утечки информации о местоположении их подразделений.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 414-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Минобороны России

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