Активно фильтруют местных: оккупанты увеличили количество блокпостов в Донецкой области
Российские оккупанты продолжают усиливать контрразведывательный режим на временно оккупированных территориях.
Согласно информации, имеющейся в распоряжении Генштаба ВСУ, в Донецкой области, в частности в поселке Графское и вокруг него, увеличилось количество блокпостов и патрулей.
На блокпостах, по данным украинской стороны, противник активно проводит фильтрационные мероприятия среди местного населения.
Несколько похожая ситуация и в Благодатном.
Там российские захватчики начали ограничивать маршруты движения таксистов.
Местные жители могут попасть в поселок, только если у них есть регистрация.
Как отмечают в Генштабе ВСУ, к таким мерам оккупанты прибегают, поскольку опасаются утечки информации о местоположении их подразделений.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 414-е сутки.
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Источник: Генштаб ВСУ
Фото: Минобороны России