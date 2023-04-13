Война в Украине

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Илья Нежигай, редактор ленты

Линии обороны оккупантов вокруг Мелитополя и санкции США и Великобритании против РФ: 414-й день войны (онлайн)

Линии обороны оккупантов вокруг Мелитополя и санкции США и Великобритании против РФ: 414-й день войны (онлайн)
13 апреля, 0:57

Сербия отрицает, что отправляла оружие в Украину

Правительство Сербии отвергло сообщения о том, что оно отправляло оружие в Украину, и повторило свою позицию относительно политики неучастия в войне после того, как утечка документа американской разведки, подлинность которого невозможно проверить, указывала на то, что балканская страна предоставила Киеву смертоносную помощь.

Об этом говорится в заявлении министра обороны Сербии Милоша Вучевича.

— Сербия не отправляла никакого оружия в Украину, и все обвинения, опубликованные на эту тему, являются ложными слухами, — заявил министр.

“Очевидно, что кто-то стремится втянуть Сербию в этот конфликт”, — добавил он.

Сербия является одной из немногих европейских стран, которые не ввели санкции против России, с которой она имеет тесные культурные и деловые связи, в ответ на вторжение Москвы в Украину в прошлом году. Белград пытается сбалансировать эту политику со своим давним стремлением стать членом Европейского Союза.

Брюссель с беспокойством относится к связям Белграда с Москвой и пытается давить на Сербию, чтобы она присоединилась к санкциям. Балканская страна отказалась, хотя и проголосовала в Организации Объединенных Наций за осуждение войны и незаконной аннексии Россией украинской территории.

 

13 апреля, 0:29

Резников рассказал, присутствуют ли войска НАТО в Украине

На территории Украины нет персонала НАТО, за исключением военных атташе.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников на совместной пресс-конференции с испанской коллегой Маргарет Роблес.

Заявления о наличии войск НАТО в Украине распространились после “слива” секретных документов Пентагона.

Отвечая на вопрос об утечке, Резников обратил внимание на то, что в там есть много недостоверных и неактуальных данных.

Министр выразил уверенность, что бенефициаром слива документов является либо Россия, либо ее союзники или симпатики.

В свою очередь партнеры Украины будут работать над тем, чтобы “нейтрализовать утечку и избежать этого в будущем”.

Также Резников отметил, что несмотря на утечку информации, Украина имеет полное доверие к американским союзникам.

По словам министра обороны Испании Маргарет Роблес, единство союзников по НАТО и Европейскому Союзу остается сильным, и России не удастся его разорвать.

Война в Украине
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