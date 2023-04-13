Война в Украине

13 апреля, 0:57

Сербия отрицает, что отправляла оружие в Украину

Правительство Сербии отвергло сообщения о том, что оно отправляло оружие в Украину, и повторило свою позицию относительно политики неучастия в войне после того, как утечка документа американской разведки, подлинность которого невозможно проверить, указывала на то, что балканская страна предоставила Киеву смертоносную помощь.

Об этом говорится в заявлении министра обороны Сербии Милоша Вучевича.

— Сербия не отправляла никакого оружия в Украину, и все обвинения, опубликованные на эту тему, являются ложными слухами, — заявил министр.

“Очевидно, что кто-то стремится втянуть Сербию в этот конфликт”, — добавил он.

Сербия является одной из немногих европейских стран, которые не ввели санкции против России, с которой она имеет тесные культурные и деловые связи, в ответ на вторжение Москвы в Украину в прошлом году. Белград пытается сбалансировать эту политику со своим давним стремлением стать членом Европейского Союза.

Брюссель с беспокойством относится к связям Белграда с Москвой и пытается давить на Сербию, чтобы она присоединилась к санкциям. Балканская страна отказалась, хотя и проголосовала в Организации Объединенных Наций за осуждение войны и незаконной аннексии Россией украинской территории.