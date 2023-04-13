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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Активно фільтрують місцевих: окупанти збільшили кількість блокпостів на Донеччині

Російський військовий

Російські окупанти продовжують посилювати контррозвідувальний режим на тимчасово окупованих територіях.

Згідно з інформацією, яка є в розпорядженні Генштабу ЗСУ, на Донеччині, зокрема в селищі Графське та навколо нього, збільшилась кількість блокпостів та патрулів.

На блокпостах, за даними української сторони, ворог активно проводить фільтраційні заходи серед місцевого населення.

Дещо схожа ситуація і в Благодатному.

Там російські загарбники почали обмежувати певні маршрути руху таксистів.

Місцеві жителі можуть потрапити до селища, лише якщо мають реєстрацію.

Як наголошують у Генштабі ЗСУ, таких заходів окупанти вживають, оскільки побоюються витоку інформації про місця розташування їхніх підрозділів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 414-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Міноборони Росії

Війна в Україні, Генеральний штаб України, Донецька область, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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