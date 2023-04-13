Активно фільтрують місцевих: окупанти збільшили кількість блокпостів на Донеччині
Російські окупанти продовжують посилювати контррозвідувальний режим на тимчасово окупованих територіях.
Згідно з інформацією, яка є в розпорядженні Генштабу ЗСУ, на Донеччині, зокрема в селищі Графське та навколо нього, збільшилась кількість блокпостів та патрулів.
На блокпостах, за даними української сторони, ворог активно проводить фільтраційні заходи серед місцевого населення.
Дещо схожа ситуація і в Благодатному.
Там російські загарбники почали обмежувати певні маршрути руху таксистів.
Місцеві жителі можуть потрапити до селища, лише якщо мають реєстрацію.
Як наголошують у Генштабі ЗСУ, таких заходів окупанти вживають, оскільки побоюються витоку інформації про місця розташування їхніх підрозділів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 414-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
Фото: Міноборони Росії