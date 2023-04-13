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Україна
Валентина Летяк, редактор ленты

РФ пугает жителей оккупированных территорий “последствиями” контрнаступления ВСУ – Маляр

Ганна Маляр

РФ распространяет на временно оккупированных территориях ложную информацию о якобы негативных последствиях для людей возвращения украинской власти после контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, таким образом оккупационная власть пытается побудить население отдельных районов Запорожской и Херсонской областей срочно эвакуироваться в так называемые безопасные регионы РФ и Крыма — “якобы во избежание карательных мер со стороны украинской власти”.

Этих людей, как отмечает Маляр, оккупанты заставляют рыть окопы на полуострове.

— Командование российских оккупационных войск на временно оккупированной территории АР Крым организовало принудительное привлечение эвакуированных к выполнению тяжелых работ по оборудованию инженерно-фортификационных сооружений под наблюдением вооруженных российских военнослужащих, — уточнила она.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 414-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Ганна Маляр

Армия России, Война в Украине, Ганна Маляр, ВСУ, Міноборони України, Російська агресія
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Напоминайте себе каждый день об уважении, благодарности и приязни к защитникам, потому что именно благодаря им мы утром пьем кофе в мирном Киеве, отправляем малышей в детсад и радуемся весне… Кто-то за наши радостные моменты отдал свою жизнь, а кто-то позволяет себе хамство в адрес украинских воинов. К счастью, таких немного, но, к сожалению – они есть.

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