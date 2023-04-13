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Валентина Летяк, редакторка стрічки

РФ лякає жителів окупованих територій “наслідками” контрнаступу ЗСУ – Маляр

Ганна Маляр

РФ поширює на тимчасово окупованих територіях неправдиву інформацію про нібито негативні наслідки для людей повернення української влади після контрнаступу Збройних сил України.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, таким чином окупаційна влада намагається спонукати населення окремих районів Запорізької та Херсонської областей терміново евакуйовуватися до так званих безпечних регіонів РФ та Криму – “нібито для уникнення каральних заходів з боку української влади.

Цих людей, як зазначає Маляр, окупанти змушують рити окопи на півострові.

– Командування російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території АР Крим організувало примусове залучення евакуйованих до виконання найважчих робіт із обладнання інженерно-фортифікаційних споруд під наглядом озброєних російських військовослужбовців, – уточнила вона.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 414-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Ганна Маляр

Армія Росії, Війна в Україні, Ганна Маляр, ЗСУ, Міноборони України, Російська агресія
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Нагадуйте собі щодня про повагу, вдячність та приязнь до захисників, бо саме завдяки їм ми зранку п’ємо каву в мирному Києві, відправляємо малечу в дитсадок і радіємо весні… Хтось за наші радісні моменти віддав своє життя, а хтось дозволяє собі хамство на адресу українських воїнів. На щастя, таких небагато, але, на жаль – вони є.

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