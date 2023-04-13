РФ лякає жителів окупованих територій “наслідками” контрнаступу ЗСУ – Маляр
РФ поширює на тимчасово окупованих територіях неправдиву інформацію про нібито негативні наслідки для людей повернення української влади після контрнаступу Збройних сил України.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
За її словами, таким чином окупаційна влада намагається спонукати населення окремих районів Запорізької та Херсонської областей терміново евакуйовуватися до так званих безпечних регіонів РФ та Криму – “нібито для уникнення каральних заходів з боку української влади“.
Цих людей, як зазначає Маляр, окупанти змушують рити окопи на півострові.
– Командування російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території АР Крим організувало примусове залучення евакуйованих до виконання найважчих робіт із обладнання інженерно-фортифікаційних споруд під наглядом озброєних російських військовослужбовців, – уточнила вона.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 414-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Фото: Ганна Маляр
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