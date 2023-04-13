ВСУ в очередной раз заставят Кремль пересмотреть стратегические цели в войне – Генштаб

Россия может в очередной раз пересмотреть стратегические цели относительно войны в Украине из-за действий наших Сил обороны.

Об этом сообщил на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

— Опыт и мужество наших защитников, умелое применение вооружения от стран-партнеров привело к сокращению военного потенциала РФ. А это почти наверняка заставит агрессора очередной раз пересмотреть стратегические цели войны, в частности относительно поэтапного захвата всего Левобережья Украины в текущем году, — подчеркнул он.

По прогнозам Генштаба, весной и летом этого года враг будет наращивать количественные и качественные показатели соединений и воинских частей, которые задействованы в войне против Украины.

— Они продолжат формировать стратегические резервы и перебрасывать их к нашим границам, — добавил бригадный генерал.

Громов отметил, что Кремль, вероятно, продолжит скрытую мобилизацию, но для предотвращения протестов будет избегать массовой мобилизации из центральных регионов РФ, прежде всего из Москвы и Санкт-Петербурга. Для увеличения численности военных-контрактников враг уже анонсировал призыв более 400 тыс. человек и планирует призыв на срочную службу 147 тыс. россиян.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 414-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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