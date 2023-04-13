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Валентина Летяк, редакторка стрічки

ЗСУ вкотре змусять Кремль переглянути стратегічні цілі у війні – Генштаб

Кремль
Фото: Dreamstime

Росія може вкотре переглянути стратегічні цілі щодо війни в Україні через дії наших Сил оборони.

Про це повідомив на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

– Досвід і мужність наших захисників, вміле застосування озброєння від країн-партнерів призвело до скорочення воєнного потенціалу РФ. А це майже напевно змусить агресора черговий раз переглянути стратегічні цілі війни, зокрема щодо поетапного захоплення всього Лівобережжя України в поточному році, – наголосив він.

За прогнозами Генштабу, навесні та влітку цього року ворог нарощуватиме кількісні й якісні показники з’єднань і військових частин, які залучені у війні проти України.

– Вони продовжать формувати стратегічні резерви та перекидати їх до наших кордонів, – додав бригадний генерал.

Громов наголосив, шо Кремль, імовірно, продовжить приховану мобілізацію, але для запобігання протестам уникатиме масової мобілізації з центральних регіонів РФ, передусім із Москви та Санкт-Петербурга. Для збільшення чисельності військових-контрактників ворог вже анонсував призов понад 400 тис. осіб і планує призов на строкову службу 147 тис. росіян.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 414-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Армія Росії, Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Кремль, Російська агресія
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