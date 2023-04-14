Для освобождения Крыма Украина применит любое незапрещенное оружие — Данилов

Крым является украинской территорией, поэтому Киев допускает его освобождение с помощью оружия.

Об этом в социальной сети Twitter написал секретарь СНБО Алексей Данилов.

— Крым — территория Украины, и мы будем испытывать и использовать там любое не запрещенное международными законами вооружение, которое поможет освободить наши территории.

По словам первого заместителя министра иностранных дел Эмины Джапаровой, для Украины есть два пути деоккупации Крыма – это военный и дипломатический.

Джапарова вспомнила войну в 1990-х годах на Балканах и Хорватию, которая две трети своей территории вернула военным путем и треть — дипломатическим.

Ранее Данилов говорил, что деоккупация АР Крым военным или дипломатическим путем зависит от поведения страны-террориста РФ.

Фото: Аппарат СНБО Украины

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