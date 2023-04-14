Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
6 660 грн одним платежом: как украинцам зарегистрироваться на денежную помощь от организации ACTED
Я никому не пожелаю так прощаться со своим любимым человеком. Невеста Да Винчи рассказала, как пыталась его спасти
Зеленский и Дуда в Варшаве передали послание Кремлю: никогда больше вам не удастся нас поссорить
Курс доллара отпустят: что известно и когда это может произойти
Температура превысит норму: синоптики дали прогноз погоды на апрель
Україна
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Для освобождения Крыма Украина применит любое незапрещенное оружие — Данилов

Олексій Данілов

Крым является украинской территорией, поэтому Киев допускает его освобождение с помощью оружия.

Об этом в социальной сети Twitter написал секретарь СНБО Алексей Данилов.

— Крым — территория Украины, и мы будем испытывать и использовать там любое не запрещенное международными законами вооружение, которое поможет освободить наши территории.

По словам первого заместителя министра иностранных дел Эмины Джапаровой, для Украины есть два пути деоккупации Крыма – это военный и дипломатический.

Джапарова вспомнила войну в 1990-х годах на Балканах и Хорватию, которая две трети своей территории вернула военным путем и треть — дипломатическим.

Ранее Данилов говорил, что деоккупация АР Крым военным или дипломатическим путем зависит от поведения страны-террориста РФ.

Фото: Аппарат СНБО Украины

Война в Украине, Крым, Алексей Данилов, СНБО
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Славянске раздалось 7 взрывов: есть раненые и погибший
Для освобождения Крыма Украина применит любое незапрещенное оружие — Данилов
Россия авиабомбами обстреляла предприятие на Черниговщине: есть раненый
Для освобождения Крыма Украина применит любое незапрещенное оружие — Данилов
Ни одно государство не откажется от ядерного оружия после вторжения РФ в Украину – Резников
Олексій Резніков
В МИД назвали два актуальных пути деоккупации Крымского полуострова
Еміне Джапарова
Премьер Британии призвал наказать виновных в жестокой казни украинского воина
Ріші Сунак
Видео
Депортация детей из Херсонской области — зачем оккупанты похищают украинских сирот

Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.

Ольга Чайко
Скандальные истории с оскорблением военных — что скрывается за неуважением к ВСУ
Для освобождения Крыма Украина применит любое незапрещенное оружие — Данилов
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (13.04.2023)
Для освобождения Крыма Украина применит любое незапрещенное оружие — Данилов
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (13.04.2023)
Для освобождения Крыма Украина применит любое незапрещенное оружие — Данилов
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (13.04.2023)
Для освобождения Крыма Украина применит любое незапрещенное оружие — Данилов
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь