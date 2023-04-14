Для освобождения Крыма Украина применит любое незапрещенное оружие — Данилов
Крым является украинской территорией, поэтому Киев допускает его освобождение с помощью оружия.
Об этом в социальной сети Twitter написал секретарь СНБО Алексей Данилов.
— Крым — территория Украины, и мы будем испытывать и использовать там любое не запрещенное международными законами вооружение, которое поможет освободить наши территории.
По словам первого заместителя министра иностранных дел Эмины Джапаровой, для Украины есть два пути деоккупации Крыма – это военный и дипломатический.
Джапарова вспомнила войну в 1990-х годах на Балканах и Хорватию, которая две трети своей территории вернула военным путем и треть — дипломатическим.
Ранее Данилов говорил, что деоккупация АР Крым военным или дипломатическим путем зависит от поведения страны-террориста РФ.
Фото: Аппарат СНБО Украины
Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.Ольга Чайко