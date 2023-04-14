Первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова заявила, что для Украины есть два пути деоккупации Крыма – военный и дипломатический.

Об этом Джапарова рассказала в интервью Укринформу.

По ее словам, очень важно признание миром того, что Крым является интегральной и неотъемлемой частью Украины.

Предпосылкой в вопросе увольнения Крыма является работа Крымской платформы. Заявления и сигналы, произносимые странами-партнерами, таковы: судьбу Крыма, путь его возвращения должна определять сама Украина.

— Поэтому мне кажется, что на сегодняшний день у нас есть оба пути — и военный, и дипломатический. И они оба актуальны. К примеру, Хорватия, когда была война в 1990-х годах, две трети своей территории вернула военным путем, одну треть — дипломатическим, – заявила Эмине Джапарова.

Также замминистра иностранных дел категорически против того, чтобы отложить крымский вопрос “на потом”, как предлагают некоторые страны.

– Украина отклоняет и категорически не соглашается с такими мыслями, – подчеркнула Эмине Джапарова.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что Крым нужно освободить от России – тогда будет безопасность и свобода судоходства в Черном и Азовском морях.

В свою очередь секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов представил 12 шагов по деоккупации Крыма.

Источник : Укринформ

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