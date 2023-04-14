В МИД назвали два актуальных пути деоккупации Крымского полуострова
Первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова заявила, что для Украины есть два пути деоккупации Крыма – военный и дипломатический.
Об этом Джапарова рассказала в интервью Укринформу.
По ее словам, очень важно признание миром того, что Крым является интегральной и неотъемлемой частью Украины.
Предпосылкой в вопросе увольнения Крыма является работа Крымской платформы. Заявления и сигналы, произносимые странами-партнерами, таковы: судьбу Крыма, путь его возвращения должна определять сама Украина.
— Поэтому мне кажется, что на сегодняшний день у нас есть оба пути — и военный, и дипломатический. И они оба актуальны. К примеру, Хорватия, когда была война в 1990-х годах, две трети своей территории вернула военным путем, одну треть — дипломатическим, – заявила Эмине Джапарова.
Также замминистра иностранных дел категорически против того, чтобы отложить крымский вопрос “на потом”, как предлагают некоторые страны.
– Украина отклоняет и категорически не соглашается с такими мыслями, – подчеркнула Эмине Джапарова.
Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что Крым нужно освободить от России – тогда будет безопасность и свобода судоходства в Черном и Азовском морях.
В свою очередь секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов представил 12 шагов по деоккупации Крыма.
Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.Ольга Чайко