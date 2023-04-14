Для звільнення Криму Україна застосує будь-яку незаборонену зброю – Данілов

Крим є українською територією, тому Київ допускає його звільнення за допомогою зброї.

Про це у соціальній мережі Twitter написав секретар РНБО Олексій Данілов.

– Крим – територія України, і ми будемо випробувати й використовувати там будь-яке не заборонене міжнародними законами озброєння, яке допоможе звільнити наші території.

За словами першої заступниці міністра закордонних справ Еміне Джапарової, для України є два шляхи деокупації Криму – це військовий та дипломатичний.

Джапарова пригадала війну у 1990-х роках на Балканах та в Хорватію, яка дві третини своєї території повернула військовим шляхом та одну третину – дипломатичним.

Раніше Данілов казав, що деокупація АР Крим військовим або дипломатичним шляхом залежить від поведінки країни-терориста РФ.

Фото: Апарат РНБО України

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.