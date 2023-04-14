Для звільнення Криму Україна застосує будь-яку незаборонену зброю – Данілов
Крим є українською територією, тому Київ допускає його звільнення за допомогою зброї.
Про це у соціальній мережі Twitter написав секретар РНБО Олексій Данілов.
– Крим – територія України, і ми будемо випробувати й використовувати там будь-яке не заборонене міжнародними законами озброєння, яке допоможе звільнити наші території.
За словами першої заступниці міністра закордонних справ Еміне Джапарової, для України є два шляхи деокупації Криму – це військовий та дипломатичний.
Джапарова пригадала війну у 1990-х роках на Балканах та в Хорватію, яка дві третини своєї території повернула військовим шляхом та одну третину – дипломатичним.
Раніше Данілов казав, що деокупація АР Крим військовим або дипломатичним шляхом залежить від поведінки країни-терориста РФ.
Фото: Апарат РНБО України
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко