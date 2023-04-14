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Україна
Бедрак Виктория, редактор ленты

Луганскую ОВА возглавил Артем Лысогор: что о нем известно

Луганскую ОВА возглавил Артем Лысогор: что о нем известно

В среду, 12 апреля, президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность главы Луганской областной военной администрации Артема Владимировича Лысогора.

Что о нем известно — читайте в материале Фактов ICTV.

Артем Лысогор родился в 1983 году. В 2004 году окончил Национальную академию внутренних дел.

По данным со страницы чиновника в Facebook, Лысогор служил в полку патрульной службы полиции особого назначения Днепр-1.

С июля 2016 года Артем Лысогор временно исполнял обязанности заместителя начальника Главного управления Нацполиции в Житомирской области, а в сентябре того же года был назначен заместителем начальника ГУ Нацполиции в Житомирской области.

С октября 2021 до июня 2022 года заместитель начальника Главного управления Нацполиции Житомирской области Артем Лысогор был откомандирован на Восток Украины для выполнения обязанностей заместителя командующего Объединенными силами по задействованию сил и средств подразделений Национальной полиции.

Лысогор награжден орденом За мужество III степени. Соответствующий указ №141/2022 О награждении государственными наградами Украины от 16 марта 2022 года опубликован на сайте главы государства.

В одном из интервью Лысогор рассказывал, что полномасштабное вторжение РФ застало его в Счастье Луганской области, куда он прибыл еще 20 февраля для организации работы дополнительных подразделений, сформированных из батальонов.

Ранее спикер президента Сергей Никифоров сообщал, что новым главой Луганской ОВА может стать военный.

Фото: Артем Лысогор

Война в Украине, Луганская область
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Напоминайте себе каждый день об уважении, благодарности и приязни к защитникам, потому что именно благодаря им мы утром пьем кофе в мирном Киеве, отправляем малышей в детсад и радуемся весне… Кто-то за наши радостные моменты отдал свою жизнь, а кто-то позволяет себе хамство в адрес украинских воинов. К счастью, таких немного, но, к сожалению – они есть.

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