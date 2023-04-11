Кабмин поддержал назначение новых руководителей Луганской и Сумской ОВА
Во вторник, 11 апреля, Кабинет министров Украины поддержал назначение Артема Лысогора главой Луганской ОВА, а Владимира Артюха — главой Сумской ОВА.
— Поддержаны проекты указов президента Украины о назначении: Артема Лысогора председателем Луганской областной государственной администрации, Владимира Артюха председателем Сумской областной государственной администрации, — сообщается в Telegram-канале Уряд-online.
Напомним, что ранее Луганскую ОГА возглавлял Сергей Гайдай. По информации СМИ, он может стать послом в Казахстане.
Главой областной военной администрации был Сергей Живицкий. Его сняли с должности еще 24 января.
Есть ли среди западных пилотов те, что умеют летать на F-16 и хотели бы служить в украинских Вооруженных силах против россиян. Как американские пилоты видят надежную защиту украинского неба и какое влияние, по их мнению, на российско-украинскую войну будет иметь передача западных истребителей.Артем Куля, Илья Нежигай