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Политика
Валентина Чорна, редактор ленты

Кабмин поддержал назначение новых руководителей Луганской и Сумской ОВА

Кабмин поддержал назначение новых руководителей Луганской и Сумской ОВА
Фото: Правительственный портал

Во вторник, 11 апреля, Кабинет министров Украины поддержал назначение Артема Лысогора главой Луганской ОВА, а Владимира Артюха — главой Сумской ОВА.

— Поддержаны проекты указов президента Украины о назначении: Артема Лысогора председателем Луганской областной государственной администрации, Владимира Артюха председателем Сумской областной государственной администрации, — сообщается в Telegram-канале Уряд-online.

Напомним, что ранее Луганскую ОГА возглавлял Сергей Гайдай. По информации СМИ, он может стать послом в Казахстане.

Главой областной военной администрации был Сергей Живицкий. Его сняли с должности еще 24 января.

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Верховна Рада, Кабінет міністрів, Кабмин
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