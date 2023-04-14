Позиція і дії Китаю щодо війни в Україні будуть вирішальними для відносин між Пекіном і Європою – Боррель

Позиція і дії Китаю щодо війни Росії проти України – один із факторів, які будуть визначальними для подальших відносин між Пекіном і Європою.

Про це у письмовій промові заявив головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель.

Він зазначив, що війна РФ проти України є для Євросоюзу величезним безпековим викликом, а також нагадав, що російську агресію, яка серйозно підірвала міжнародний порядок – засудила 141 країна-член ООН.

– Я не збираюся повчати Китай чи давати поради – адже поважаю незалежність і суверенітет Китаю. Втім, маю сказати по-дружньому: для ЄС буде вкрай складно, якщо взагалі можливо, підтримувати з Китаєм довірливі відносини (чого я би хотів), якщо Китай не посприяє пошуку політичного рішення (для завершення війни, – Ред.), яке би ґрунтувалося на тому, що Росія виходить з території України, – наголосив Боррель.

Він зауважив, що нейтралітет в умовах, коли відбувається порушення міжнародного права, не викликає довіри, та закликав лідера Китаю Сі Цзіньпіна поговорити з президентом України Володимиром Зеленським та надати більше суттєвої гуманітарної допомоги для українців, що потерпають від війни.

Боррель також нагадав, що РФ, щойно пообіцявши поруч з Китаєм не розгортати ядерну зброю поза своєю державою, оголосила, що зробить це у Білорусі.

– Ми будемо дуже уважними до будь-яких кроків, які робитиме Китай, аби нарешті змусити керівництво РФ дослухатися до здорового глузду. Як постійний член Радбезу ООН, Китай має велику відповідальність. Ми сподіваємося, що Пекін задіє свій вплив, як вже зробив це, зокрема, на Близькому Сході, посприявши відновленню дипломатичних відносин між Саудівською Аравією та Іраном, – зазначив головний дипломат ЄС.

Боррель наголосив, що “Європа захищає Україну і готується одного дня прийняти її до своєї родини”.

Наприкінці промови він наголошує, що перед ЄС і Китаєм стоїть виклик, як налагодити конструктивні відносини, попри усі розбіжності – оскільки це в інтересах обох сторін і всього світу.

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