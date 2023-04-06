Когда условия и время будут подходящими: Си Цзиньпин выразил готовность встретиться с Зеленским

Апрель, 06 в 16:46

Президент Китая Си Цзиньпин выразил готовность поговорить с главой украинского государства Владимиром Зеленским, когда время и условия будут подходящими.

Об это во время пресс-конференции в Пекине заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она отметила, что это “положительное развитие событий”.

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— Было интересно услышать, что председатель Си Цзиньпин подтвердил свое желание поговорить, когда условия и время будут подходящими, — заявила она.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что обсудила с лидером Китая вопрос о звонке Зеленскому, призвала его связаться с президентом Украины.

— Позиция Китая очень важна для Европейского Союза. Китай, как член Совбеза ООН, обладает большой ответственностью. Мы ожидаем, что в случае с Украиной Китай сыграет свою роль в продвижении мира и справедливости, такого, который уважает суверенитет и территориальную целостность Украины, – говорит она.

Фон дер Ляйен также заявила, что приветствовала некоторые принципы урегулирования кризиса, которые продвигает Китай, в частности, те, которые касаются ядерной безопасности и снижения рисков, и “заявление Китая о неприемлемости угроз применения ядерного оружия или же его непосредственного использования”.

Кроме того, она в очередной раз предостерегла Пекин от передачи вооружений России, объяснив, что такие поставки окажут негативное влияние на отношения между Китаем и Евросоюзом.