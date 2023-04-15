Будут искать “неонацистов” среди молодежи: оккупанты планируют усилить антипартизанские меры

Российские военные пытаются найти новые пути давления на подполье на временно оккупированных территориях, поскольку текущие меры не дают желаемого результата.

В связи с этим в Москве под председательством директора ФСБ РФ Александра Бортникова в режиме видеоконференции состоялось заседание национального антитеррористического комитета России. Там приняли участие министры всех уровней силового блока и начальник Генштаба Валерий Герасимов.

— Официальная цель заседания – усовершенствование профилактики терроризма в сфере образования и молодежной среды. Якобы враг намерен уделить особое внимание вопросам противодействия так называемой “идеологии терроризма и неонацизма” среди молодежи на временно оккупированных территориях, — сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что оккупационная администрация намерена усилить ответственность за распространение проукраинской информации и выявление очагов сопротивления.

– Таким образом, результаты заседания антитеррористического комитета РФ указывают на сохранение оккупационной политики РФ, направленной на искоренение украинской идентичности и навязывание украинской молодежи идеологии “русского мира”, – добавляют в ЦНС.

Кроме этого, стоит отметить, что оккупанты боятся сопротивления украинских партизан, поэтому все чаще начинают вставлять данные темы в свою повестку дня, особенно во время заседаний силовых структур.

Фото: ГУР

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