Будут искать “неонацистов” среди молодежи: оккупанты планируют усилить антипартизанские меры
Российские военные пытаются найти новые пути давления на подполье на временно оккупированных территориях, поскольку текущие меры не дают желаемого результата.
В связи с этим в Москве под председательством директора ФСБ РФ Александра Бортникова в режиме видеоконференции состоялось заседание национального антитеррористического комитета России. Там приняли участие министры всех уровней силового блока и начальник Генштаба Валерий Герасимов.
— Официальная цель заседания – усовершенствование профилактики терроризма в сфере образования и молодежной среды. Якобы враг намерен уделить особое внимание вопросам противодействия так называемой “идеологии терроризма и неонацизма” среди молодежи на временно оккупированных территориях, — сообщает Центр национального сопротивления.
Отмечается, что оккупационная администрация намерена усилить ответственность за распространение проукраинской информации и выявление очагов сопротивления.
– Таким образом, результаты заседания антитеррористического комитета РФ указывают на сохранение оккупационной политики РФ, направленной на искоренение украинской идентичности и навязывание украинской молодежи идеологии “русского мира”, – добавляют в ЦНС.
Кроме этого, стоит отметить, что оккупанты боятся сопротивления украинских партизан, поэтому все чаще начинают вставлять данные темы в свою повестку дня, особенно во время заседаний силовых структур.
Фото: ГУР
Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.Ольга Чайко