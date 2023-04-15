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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Будут искать “неонацистов” среди молодежи: оккупанты планируют усилить антипартизанские меры

Російський окупант

Российские военные пытаются найти новые пути давления на подполье на временно оккупированных территориях, поскольку текущие меры не дают желаемого результата.

В связи с этим в Москве под председательством директора ФСБ РФ Александра Бортникова в режиме видеоконференции состоялось заседание национального антитеррористического комитета России. Там приняли участие министры всех уровней силового блока и начальник Генштаба Валерий Герасимов.

— Официальная цель заседания – усовершенствование профилактики терроризма в сфере образования и молодежной среды. Якобы враг намерен уделить особое внимание вопросам противодействия так называемой “идеологии терроризма и неонацизма” среди молодежи на временно оккупированных территориях, — сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что оккупационная администрация намерена усилить ответственность за распространение проукраинской информации и выявление очагов сопротивления.

– Таким образом, результаты заседания антитеррористического комитета РФ указывают на сохранение оккупационной политики РФ, направленной на искоренение украинской идентичности и навязывание украинской молодежи идеологии “русского мира”, – добавляют в ЦНС.

Кроме этого, стоит отметить, что оккупанты боятся сопротивления украинских партизан, поэтому все чаще начинают вставлять данные темы в свою повестку дня, особенно во время заседаний силовых структур.

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Мелітополь

Фото: ГУР

Война в Украине, Партизан, Російська агресія
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Депортация детей из Херсонской области — зачем оккупанты похищают украинских сирот

Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.

Ольга Чайко
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